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Vali Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, KÖY ZİYARETLERİ KAPSAMINDA HACIBEKTAŞ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.
NEVŞEHİR 06.10.2020, 14:20
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada köylülerin istek ve taleplerini dinlemeye devam etti. Vali İnci Sezer Becel’in köy ziyaretlerinde Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu’nun yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik ederken köy halkının istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel istek ve taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.
Vali Becel köy muhtarları ile de bir süre görüşerek köyler hakkında bilgiler aldı.
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