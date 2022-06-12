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Vali Becel Gomeda Vadisi’nde yürüyüş yaptı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gomeda Vadisi’nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

NEVŞEHİR 12.06.2022, 16:30
Vali Becel Gomeda Vadisi’nde yürüyüş yaptı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gomeda Vadisi’nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Valisi İnci Sezer Becel; BM Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyü sınırları içerinde yer alan Gomeda Vadisinde vadi yürüyüşü etkinliğine katıldı. Vali Becel, eşsiz güzelliklere sahip vadileri ve doğa harikası coğrafyası ile Kapadokya’da spor yapmanın bir ayrıcalık olduğunu, herkesin bu güzelliği yaşaması için Kapadokya’yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

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