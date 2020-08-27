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Vali Becel, Derinkuyu’da şehit ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET EDEREK BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ.
NEVŞEHİR 27.08.2020, 14:54
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1992 yılında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerin zırhlı askeri araca roket saldırısı düzenlemesi sonucu şehit düşen Er Ali Güven’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, ailenin çocukları ile de yakından ilgilenirken çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener’de eşlik etti.
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