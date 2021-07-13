banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, son çıkan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı ziyaret etti.

NEVŞEHİR 13.07.2021, 16:21
Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
banner502

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, son çıkan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı ziyaret etti.

HSK tarafından son yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar görevine başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ziyaretlerinden dolayı Vali Becel’e teşekkür ederken ikili bir süre görüştü.
Yorumlar (0)
banner501