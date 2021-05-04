banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?

Vali Becel başkanlığında “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı.

NEVŞEHİR 04.05.2021, 10:01
Vali Becel başkanlığında “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Vali İnci Sezer Becel başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelinde alınan önlemler değerlendirilirken koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda görüşüldü.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu