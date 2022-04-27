Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Pasa Yerleşkesi içerisinde oluşturulan ‘Üzümcülük Araştırma ve Uygulama Bağı’na ilk üzüm fidanları dikildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM) tarafından bölgede var olan üzümcülüğün ve bağcılığın araştırılıp geliştirilmesi ile birlikte çeşitliliğinin arttırılması amacıyla 9 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan üzümcülük araştırma ve uygulama bağına ilk etapta 400 adet ‘Emir’ çeşidi üzüm fidanlarının dikiminin yapıldığını söyledi.

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin derslerinin uygulamalı olan kısımlarının kurulan üzümcülük araştırma ve uygulama bağında gerçekleştirileceğini de belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz bitki fizyolojisi, budama, bitki besleme, hastalık, zararlılarla mücadele gibi pek çok dersi ve bağcılıkla ilgili olan konuları sahada işleyebilecek. Bu çalışmalara ilaveten sahada elde edeceğimiz bilimsel veriler ışığında Nevşehir yöresinde ve bölgede var olan uygun bağ ve üzüm yetiştiriciliğinde, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, üzümün hastalıkları, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığının artırmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca oluşturduğumuz alan üzerinde bağ ve üzümün anaç, aşı gözü, aşı kalem, fidan ve benzer materyallerinin çoğaltılmasına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma ve projeler yürüteceğiz” diye konuştu.

Zaman içerisinde diğer üzüm çeşitlerinin de dikimlerin yapılmasının planlandığını söyleyen Rektör Aktekin bağın kurulması aşamalarında fidan temini, tel sistemlerinin kurulması, damla sulama sistemlerinin kurulması ve teknik uzman personelin sahada görevlendirilmesi hususlarında gerekli destekleri veren firma yetkililerinden Caner Çıtak’a, firma yönetimine ve beraberindeki teknik ekibe, üzüm fidanlarının dikim çalışmalarında görev alan akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

İlk etapta 400 adet ‘Emir’ çeşidi üzüm fidanlarının dikim çalışmalarının yapıldığı alanda NEVÜZÜM Müdürü Dr. Ata Eskin, Müdür Yardımcısı Dr. Mualla Keten, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Suat Birecikligil ve Bölümün Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 1. sınıf ile Organik Tarım Programı 1. sınıf öğrencileri görev aldı.