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Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN AFGAN UYRUKLU UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI.
NEVŞEHİR 12.10.2020, 17:02
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu uyuşturucu taciri yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu S.E.’nin cep telefonu ekran resminde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından S.E.’nin yapılan üst aramasında 50.74 gram eroin, 23,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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