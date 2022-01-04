Uyuşturucu bağlantılı hırsızlık çetesi çökertildi

Nevşehir’in Avanos ilçesindeki bir hırsızlık olayından yola çıkan polis ekipleri, hırsızların uyuşturucu bağlantılarını da ortaya çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Alaattin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan kamera araştırmasında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.K. ve M.Ç. gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler hırsızlık malzemelerini sattıkları tespit edilen S.A.’ya ulaştı. S.A.’nın ikametinde yapılan adli aramada; 82.8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet 7.65 mm çaplı dolu mermi ,9 adet 9.19 mm çaplı dolu mermi, 6 bin 170 TL para, 3 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet cumhuriyet altını, 2 adet çeyrek altın, 2 gram altın, ikametin bahçesinde bulunan depoda ise yapılan aramada, 24 bin 000 TL değerinde suç eşyaları (inşaat malzemeleri) ele geçirildi. S.A.’nın aracında yapılan aramada ise tescili 68*** plakalı olan araca 06*** plakasının taktığının tespiti üzerine 2 çift plaka ve tescil belgesine geçici olarak el konuldu. N.K.’nin beyanında hırsızlık olayında M.G.’nin de olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli M.G. de yakalanarak gözaltına alındı.

M.Y.; ’Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’, M.G. ’İş yerinden Hırsızlık’, N.K. ’İş yerinden Hırsızlık’, M.Ç. ’İş yerinden Hırsızlık’, S.A. ’Resmi Belgede Sahtecilik’, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ’6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na Muhalefet Etmek’, ’Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi’ suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.A., N.K. ve M.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilin hırsızlık malzemeleri polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.