Ürgüp’te yol bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Ürgüp Belediyesi’nin çevre düzenleme, yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte Ürgüp ilçe genelinde yol bakım-onarım, kaldırım çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçe genelinde 4 ekip tarafından kilitli parke yol çalışmaları yapıldığını belirtti. Yol, kaldırım ve çevre düzenlemesinin hem belediye ekiplerince hem de yüklenici firmalar tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Aktürk, Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi ve İmam Hatip okulu arasında kalan Benzinci Dayı Sokak’ta, Evka Mahallesi’nde Evka Market önünde, Cumhuriyet Mahallesi Güllüce-1 sokakta, Toki’de ve Kavaklıönü Mahallesi Mado Cafe yanında parke yenileme çalışması yapıldığını söyledi. Yeni turizm sezonunda her zaman olduğu gibi gelen misafirlerin hatıralarında güzel bir Ürgüp bırakmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktürk, “Çalışmalarımızı planlarken hem Ürgüp’te yaşayan vatandaşlarımızın rahat ulaşımlarını hem de ilçemize gezmek amacıyla gelen misafirlerimizin hatıralarında kalacak Ürgüp’ü güzel anlarla doldurmayı düşünüyor ona göre çalışmalarımızı planlıyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.