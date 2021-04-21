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Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 21.04.2021, 15:07
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Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli E.K.’nin üst ve ev aramasında 11,7 gram metamfetamin, 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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