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Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucudan 3 şüpheli yakalandı.

NEVŞEHİR 14.07.2021, 09:59
Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucudan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te yol kontrolü yapan polis ekipleri şüpheli M.T., T.D. ve Ş.Y.’nin araçtan yere doğru bir şeyler attığını fark etti. Polis ekipleri tarafından atılan cisimlerin incelenmesi sonrasında 41,9 gram bonzai ele geçirilirken şüphelilerin üst aramasında ise 2,7 gram bonzai, 4 parça halinde 28,9 gram bonzai, 13,6 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken M.T. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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