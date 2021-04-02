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Ürgüp’te uyuşturucu ile mücadelede 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 2 kişi yakalandı.

NEVŞEHİR 02.04.2021, 11:24
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Ürgüp’te uyuşturucu ile mücadelede 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından N.İ. ve İ.M.İ.’nin yere attıkları maddenin kontrolünde iki ayrı alüminyum folyo içerisinde 4,1 gram metamfetemin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.İ. ve İ.M.İ. hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
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