Ürgüp’te ücretsiz deneme sınavı yapıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe genelinde eğitim gören 8. Sınıflara LGS deneme sınavı, 12. Sınıflara da TYT deneme sınavı yapıldı.

Ürgüp ve Köylerindeki ortaokullarda ve İlçedeki 6 lisede yapılan ödüllü deneme sınavı bugün yapıldı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Atatürk orta okulundaki LGS deneme sınavına katılarak öğrencilerin sınav heyecanına ortak oldu. Tüm Öğrencilere hem ödüllü deneme sınavında hem de LGS, TYT ve AYT’ de başarılar dileyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Öğrencilere sonuca değil sınava odaklanmaları tavsiyesinde bulunarak kendilerine güvenmelerini sınavın sonucu ne olursa olsun tüm gençlerin çok değerli olduğunu söyledi. Sınavın düzenlenmesinde destekleri nedeniyle Ürgüp Kaymakamlığı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve tüm okulların Öğretmen ve İdarecilerine teşekkür ettiğinin altını çizen Başkan Aktürk, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Berkay Yayınları olmak üzere İşler Yayın Grup - BES Yayınlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün yapılan sınav sonuçlarına göre okul sıralaması ve ilçe sıralaması oluşacak, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.