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Ürgüp’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

NEVŞEHİR 28.04.2021, 10:42
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Ürgüp’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden T.D.’nin yapılan kontrollerinde 4,5 gram metamfetamin ve payp diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli T.D.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan para cezası yazılırken uyuşturucu bulundurmak suçundan ise adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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