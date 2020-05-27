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Ürgüp’te Cami avluları cuma namazı için hazırlanıyor

ÜRGÜP BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜYLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE CAMİLERİN AVLULARI İLE İLÇE STADYUMUNDA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPARAK CUMA NAMAZINA HAZIRLIK YAPIYOR.

Ürgüp’te Cami avluları cuma namazı için hazırlanıyor

ÜRGÜP BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜYLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE CAMİLERİN AVLULARI İLE İLÇE STADYUMUNDA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPARAK CUMA NAMAZINA HAZIRLIK YAPIYOR.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:18
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Ürgüp’te Cami avluları cuma namazı için hazırlanıyor

Ürgüp Belediyesi ekipleri İlçe Müftülüğüyle koordineli bir şekilde Camilerin avluları ile ilçe stadyumunda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Cuma namazına hazırlık yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme planının ardından 16 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar ara verilen cuma namazı 29 Mayıs Cuma günü Ürgüp’te stadyumda ve cami avlularında açık alanda kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde camilerde kılınabilecek namazlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Camilerin kapalı alanlarının cuma vakitlerinde kapalı olacağı belirtilen Valilik emrinde, namaza dururken uyulacak seccade aralığı ölçüleri de belirlendi. Ürgüp’te ilçe stadyumunda, Musalla cami avlusunda, İmam Hatip Orta okulu ve ÇPL bahçesinde, TOKİ Akay Cami Avlusu, Ahmet Yesevi Cami avlusu, Arpacızade Cami üst yol, TESAN Fen Lisesi Bahçesi ve Aksalur Semt Konağı önünde cuma namazları kılınabilecek.

Açık alan girişlerinde belediye ekipleri ateş ölçerle ateş ölçümü yapacak, dezenfekte edilerek kontrollü bir şekilde stada alınarak cuma namazı kılınacak.

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