Ürgüp’te çaldı Ortahisar’da yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hırsızlık yapan şahıslar kovalamaca sonucu Ortahisar kasabasında yakalındı.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Duayeri Mahallesi Karağandere Sokaktaki bir ikamette meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren kişilerin aracını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bahse konu aracı Ortahisar Beldesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta bulunan İ.T. ve Y.Ö.’nün üzerinde ve araçlarında yapılan aramada ikametten çalındığı tespit edilen çok sayıda halı kilim başta olmak üzere hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, İ.T. ve Y.Ö’nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.