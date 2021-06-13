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Ürgüp’te 51 gram bonzai ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın üzerinde 51,5 gram bonzai ele geçirildi.

NEVŞEHİR 13.06.2021, 14:39
Ürgüp’te 51 gram bonzai ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın üzerinde 51,5 gram bonzai ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli T.D. üzerinde yapılan aramada 51,5 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.D. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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