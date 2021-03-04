Ürgüp’te 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.