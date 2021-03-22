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Ürgüp’te 287 gram esrar ele geçirildi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir evde 287 gram kubar esrar ele geçirildi.
NEVŞEHİR 22.03.2021, 10:19
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir evde 287 gram kubar esrar ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Ürgüp’te H.H.E.’nin evinde yaptığı aramada 287 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi H.H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.