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Ürgüp’te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
NEVŞEHİR 29.06.2021, 14:18
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde A.T.’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.