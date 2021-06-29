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Ürgüp’te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

NEVŞEHİR 29.06.2021, 14:18
Ürgüp’te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde A.T.’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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