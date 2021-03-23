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Ürgüpspor Erkek voleybol takımı 1.lige yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig play-off müsabakaları sonrasında Ankara’da oynanan ilk iki maçını kazanan Ürgüpspor TVF 1.Lige yükselmeyi başardı.

NEVŞEHİR 23.03.2021, 10:00
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Ürgüpspor Erkek voleybol takımı 1.lige yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig play-off müsabakaları sonrasında Ankara’da oynanan ilk iki maçını kazanan Ürgüpspor TVF 1.Lige yükselmeyi başardı.

TVF 2.Lig play off müsabakaları Ankara Beştepe Voleybol salonunda oynanıyor. TVF 2.Lig B grubunu lider tamamlamasının ardından play-off müsabakaları oynamaya hak kazanan Ürgüpspor Beştepe Voleybol salonunda Yeni Mardin’i 3-0 ve Gaziantep Gençlik ve Spor takımı 3-1 mağlup eden Ürgüpspor Erkek voleybol takımı ilk iki maçın ardından TVF 1.Ligine yükselmeyi başardı.

Ürgüpspor Erkek Voleybol takımı bugün oynanacak üçüncü ve son maçın ardından şampiyonluk kupasını alacak.
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