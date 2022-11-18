Ürgüplü lise öğrencileri Bursa’yı gezecek

Ürgüp Belediyesi kültür gezileri çerçevesinde ilçedeki kız öğrencilere yönelik düzenlenen Bursa gezisine başvuran öğrenciler yolcu edildi.

Düzenlenen uğurlama merasimine Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de katılarak çocuklarını uğurlamak üzere gelen velilere; “Çocuklarınız önce Allah’a sonra bize emanet, tüm hazırlıklarımızı hiç bir şansa bırakmadan en güzel şekilde tamamladık. İnşallah Öğrencilerimizin başarılarına katkı sunsun, motivasyonlarını artırsın diye ara tatilin bu son günlerinde kazasız belasız en güzel şekilde tarihimizin en önemli kentlerinden olan Bursa’ya götürüp unutamayacakları anılarla dolu bir gezi deneyimi yaşatıp tekrar ilçemize getireceğiz" dedi. Ürgüp Belediyesi tarafından organize edilen gezide Söğüt’te Ertuğrul Gazi türbesi, Bursa’da Orhangazi Osmangazi türbeleri, Tophane Meydanı, Ulucami, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Yeşil Cami gibi tarihi ve turistik merkezler ziyaret edilecek. Tüm Öğrencilerin Seyahat ve özel koltuk sigortası yaptırıldığı geziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevli kadın öğretmenler ile Ürgüp Belediyesi görevlileri de eşlik ediyor.

Kültür gezilerinin farklı noktalara farklı gruplarla devam edeceğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Erkek Öğrencilerimize yönelik bir gezi planlamamız da ilerleyen süreçte olacak. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yeter ki derslerine iyi çalışsınlar, ülkemize faydalı birer birey olmak için gayret göstersinler biz onlar için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.