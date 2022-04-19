Ürgüplü çocuklar çifte bayram yaşayacak

Ürgüp Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların bayram tadında bir 23 Nisan geçirmesi için etkinlikler planlandı.

Ürgüp Belediyesi tarafından Büyük Otel alanına gün boyu çocuklar gönüllerince eğlenmesi için oyun parkurları kurulacak. 12:30’da başlayacak etkinliklerde 13:00’te kukla gösterisi, 14:00’te Sihirbaz Sidora illüzyon gösterisi, 15:00’te Veysel Çelikdemir tarafından çocuklara Kum Sanatı eğitimi (Turgut Özal Kültür Merkezi Sahnesi), 16:00’da yarışmalar ve 17:00’den itibaren de çocuklara yönelik sıcak hava balonu ile ücretsiz bağlı uçuş gerçekleştirilecek. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırladıkları aktivitelerle bayramın daha eğlenceli hale getirileceğini belirtti. Tüm bölge çocuklarını 23 Nisan’da etkinlik alanına davet eden Başkan Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından saat 12:30’dan iftar vaktine kadar sürecek etkinliklerle ve yapılacak ikramlarla çocukların gönüllerince bir bayram geçirmelerini hedeflendiklerini belirtti.