Ürgüp, yarım asırlık “Bağ Bozumu” Festivaline ev sahipliği yapacak

Masal kent Ürgüp 50.Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

50.Uluslararası Bağ Bozumu Festivali, Geleneksel köy stantları Ürgüp fotoğraf sergisi, en güzel üzüm yarışması, üzüm ezme yarışması gibi çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Kapadokya’nın kültür ve turizm merkezi olan Ürgüp’te yörenin kültürünün her yönüyle yaşatılacağı festival kortej yürüyüşüyle başlayacak. Bağ Bozumu Festivali’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Endonezya gibi birçok ülkelerin katılımıyla halk dansları gösterisi 2 gün boyunca izleyicilere görsel şölen yaşatacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk düzenlediği basın toplantısında, “Ürgüp ve köylerimizle birlikte tarımımızın, üzümümüzün tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılarak festivalin gelecek kuşaklara aktarılmasını bu sayede de turizmin daha etkin olmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin önde gelen isimlerinin konserleriyle renklenecek festivalde çiftçilerimizle, köylerimizle birlikte gelecek misafirlere Ürgüp’ü en güzel şekilde her yıl bir önceki yıldan daha ileriye taşıma gayretiyle herkesi festivalimize bekliyorum" dedi.