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Ürgüp Belediyesi’nden İzmir’e gıda yardımı
İZMİR'DE CUMA GÜNÜ MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRERKEN AFAD VE VALİLİKLER KOORDİNESİNDE BELİRLENEN İHTİYACA GÖRE YARDIMLAR İZMİR'E ULAŞTIRILIYOR.
NEVŞEHİR 04.11.2020, 13:40
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İzmir’de Cuma günü meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken AFAD ve Valilikler Koordinesinde belirlenen ihtiyaca göre yardımlar İzmir’e ulaştırılıyor.
Bu kapsamda Ürgüp Belediyesi tarafından temin edilen gıda ihtiyaç paketleri Ürgüp Belediyesi görevlileri tarafından İzmir’deki depremzedelere ulaştırmak üzere Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi.
Depremden etkilenen bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileğini yineleyen ve vefat edenlere Allah’tan rahmet dilediğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Zor günler geçiren İzmir’in yanındayız” dedi.
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