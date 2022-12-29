Ürgüp Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından koruma amaçlı imar planında yol ve park olarak ayrılan alanda yol çalışması yapılıyor.

Ürgüp’ün eski mezarlık alanlarından olan Taflı Mezarlığı olarak bilinen ve mülkiyeti milli emlak şefliğine ait olan 13 bin 53 metre parselin sınırında olan, imar planında yol ve park olarak belirlenen noktada Ürgüp Belediyesi tarafından hafriyat çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede özellikle yaz aylarında oluşan yoğunluk ve trafik sıkışıklığını bertaraf etmek ve misafir gruplara ait otobüslerin trafiği tehlikeye atmaması için yeni turizm sezonuna hazırlamayı planladıkları alanda çalışma yapıldığını belirtti. Aktürk; “Ürgüp ile ilgili her konuyu özellikle son zamanlarda kendilerine görev addeden, sorumluluk bilincimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bizler Ürgüp söz konusu olduğunda ince eleyip sık dokuyan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen, masaya yatıran, istişare eden bir yönetimiz. Hemşerilerimin bizim öznesi olduğumuz herhangi bir konuda en ufak bir şüphesi olmasın. Tarihimize, kültürümüze, geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız için sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.