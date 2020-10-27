Ürgüp Belediyesi okullara tablet desteği sağladı

Ürgüp Belediyesi tarafından EBA uzaktan eğitim sistemine destek amaçlı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik EBA destek noktası oluşturularak tablet yardımı yapıldı.

Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk’ün girişimleriyle Pandemi süreci içerisinde, kısıtlı imanları nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik, EBA eğitim sisteminden öğrencilerin verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için Ürgüp ilçesindeki dokuz okulda EBA destek noktası oluşturularak tablet yardımı yapıldı. Öğrenciler için verilen tabletler ilk olarak Ayhan Ertürk İlkokulu ve Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulunda, Ürgüp ilçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir ile birlikte teslim edildi.

EBA’ya destek amaçlı okullara yapılan tablet yardımı için Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk; “ İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınına bağlı Pandemi süreci içerisinde, okullarımızda yüz yüze eğitimin sınırlı zaman ve sınıf düzeylerinde verilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından EBA uzaktan eğitim sistemi hayata geçirilmişti. Malumunuz EBA’ya her öğrencimizin, ailelerinin kısıtlı imkânlar sebebiyle verimli bir şekilde yararlanabilmeleri mümkün olmamakta. Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitime katkı amaçlı başlatmış olduğu tablet ve bilgisayar yardımına, sosyal belediyeciliğin getirdiği sorumluluk bilinci içerisinde buna duyarsız ve kayıtsız kalmamız düşünülemez. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en verimli şekilde eğitim hayatlarını sürdürebilme için Ürgüp ilçemizde bulunan dokuz okulumuzda EBA destek noktası oluşturarak tablet yardımında bulunduk” dedi.