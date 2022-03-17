Ürgüp Belediyesi, Deneme Sınavlarında İlk 10’a giren öğrencileri ödüllendirdi

Ürgüp Belediyesi ilçe genelinde yapılan LGS ve TYT deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçedeki orta okullarda yapılan LGS deneme sınavında dereceye giren 10 öğrenci ile ilçe merkezi ve köylerdeki liselerde yapılan TYT deneme sınavında dereceye giren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Ürgüp Belediyesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; deneme sınavında dereceye giren öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek öğrencilerden aynı başarıyı gerçek sınavda da görmek istediğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir ise deneme sınavının yapılmasını sağlayan Ürgüp Belediyesi’ne ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkür ettiklerini belirtti. Düzenlenen programa Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Çete, dereceye giren Öğrencilerin eğitim gördüğü okulların idarecileri ve öğrencilerle aileleri katıldı.