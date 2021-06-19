Ürgüp Belediyesi çalışanları aşı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Ürgüp Belediyesi çalışanları da aşı oldu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Covid-19 salgın sürecinin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde tedbirlerin uygulanmasını titizlikle sağlarken, aşılanma sürecinde de belediyenin tüm birimlerine yerinde aşı uygulaması kapsamında aşı yaptırdı. Ürgüp İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özge Süslü riyasetinde Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevli personeller, daha önce aşı olmayan tüm personele Covid-19 aşısı yaptı. Hazırlanan formların doldurulması sonrasında gelen kodlarla Ürgüp Belediyesi personeli Covid-19 aşılama sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Yapılan aşılamayı yakından takip ederek yetkililerden bilgi alan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: “Uzun bir süredir hayatımızın her alanını etkileyen Covid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret nedeniyle Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşılama çalışmalarıyla İnşallah bu zor süreci de geride bırakacağız. Tüm emektar çalışanlarımıza şifa olsun inşallah.” açıklamasında bulundu.