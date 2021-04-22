Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "İçindeki çocuğu yaşatanların ve bütün çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun." dedi. TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlığın ve milli iradenin hâkimiyetinin dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu ifade eden Aktürk, 23 Nisan’ın bayram olarak çocuklara armağan edilmesinin çocuklarımıza olan inancın ve güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Ulusal egemenliğin 101. yılında çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktürk, Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, tüm zorlukların ve sıkıntıların bir çocuğun, bir yetimin gülümsemesiyle kaybolacağını düşündüğünü dile getirdi.

Başkan Aktürk şöyle konuştu: "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü zaman, mutlu olduğu zaman biz de güleriz; bütün bir şehir güler. Biz projelerimizle çalışmalarımızla çocuklarımızı mutlu edecek, işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi tüm toplumun sağlığı için maalesef bayramı arkadaşlarımızla, Öğretmenlerimizle, ailelerimizle bir arada statlarımızda kutlayamıyoruz. Sağlıklı kalmak için bir süre daha evlerimizde kalmaya devam etmeliyiz. İnşallah hep birlikte bu salgının üstesinden gelecek, nice bayramlarda hep bir arada olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyor tüm çocuklarımızın, milletimizin ve Ürgüplü hemşehrilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum"