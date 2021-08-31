Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül’de Başlıyor

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ürgüp’ün tarihi ve kültürel değerlerinin turizm değerlerinin en güzel şekilde katılımcılara sergileneceği Uluslararası festivale; Gürcistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya’dan misafirler katılacak.

Festival, 10 Eylül’de saat 15:00’te Şölen alanında kurulacak festival köyünde Ürgüp’ün köylerinin stantları, folklör ve animasyon gösterileri, Uluslar arası resim sergisi, yemek ikramları, yarışmalar ve üzüm ikramları ile dolu dolu şekilde start alacak. 18:30’da başlayacak festival korteji ile Ürgüp’ün turistik ve kültürel değerleriyle Damsa Çayı etrafındaki festival alanına hareket edilecek. Ürgüp ve köylerinde bağcılığın 5 bin yıllık geçmişe dayandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Uluslar arası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali yarım asırdır, Ürgüp üzümünün pekmezden köftüre ve daha birçok farklı ürüne uzanan yolculuğuna şahitlik ediyor. Türkiye ve dünyadan çok sayıda turisti ağırlayacağımız festivalde; eğlenceli yarışmalar, ünlü isimlerin yer aldığı konserler, yarışma ve folklor gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek” dedi. Bölge turizmi için önemli bir yeri olan sıcak hava balonlarının da festivalin her aşamasında yer alacağını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bu yıl festivali balonların görsel şöleniyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Festival kapsamında bu yıl 500 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceklerini de ifade eden Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne ve Kapadokya Üniversitesi’ne bağlı Ürgüp’teki okullara bu yıl kayıt olan 50’şer öğrenciye balon uçuşu hediye edeceklerini kaydetti. Festivalde 10 Eylül akşamında Gencer Savaş orkestrası ve Niran Ünsal, 11 Eylül’de de Elif Buse Doğan ve Buray balon gösterileri eşliğinde sahne alacak.

12 Eylül’de Turasan bağlarında bağ bozumu yapılarak festival tamamlanacak.