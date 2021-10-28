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Ünlü Tarihçi/Düşünür Prof. Ussama Makdisi, Kapadokya Üniversitesi’nin konuğu olacak

Kapadokya Üniversitesi tarafından "İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru" adı altında, insanlığın ve dünyanın geleceğine ilişkin uluslararası ve disiplinler arası bir proje hayata geçirildi.

NEVŞEHİR 28.10.2021, 19:05
Ünlü Tarihçi/Düşünür Prof. Ussama Makdisi, Kapadokya Üniversitesi’nin konuğu olacak

Kapadokya Üniversitesi tarafından "İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru" adı altında, insanlığın ve dünyanın geleceğine ilişkin uluslararası ve disiplinler arası bir proje hayata geçirildi.

Bugün saat 19:30’da Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanacak “Arap Tarihinin Sömürgeci Etkilerden Arındırılması” başlıklı projenin ilk programına, dünyaca ünlü düşünür, Rice Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Ussama Makdisi konuk oluyor. Moderatörlüğünü Kuzey Carolina Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Cemil Aydın’ın yapacağı programda, Prof. Makdisi ile “İnsanlık ve gezegenimizin geleceği için öngörüler ve daha iyi bir gelecek için ne yapılmalıdır?” konusu masaya yatırılacak. Kapadokya Üniversitesi tarafından projeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Tarih boyunca insanlığın ve dünyamızın geçirdiği en ağır kriz dönemlerinden birini yaşıyoruz. Sosyal, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel buhranlar; pandemi ve iklim krizleri ile birleşmiş durumda. Hem küresel hem de tekil olarak ülkelerin içinde toplumlar kutuplaşmaya, ayrışmaya, en hayati konularda dahi çatışmaya başlıyorlar. Dünyanın dört bir yanında düşünürler, bilim insanları, fikir önderleri hem insanlığın karşı karşıya olduğu krizleri hem de iklim krizi başta olmak üzere gezegenimizi ilgilendiren hayati sorunları çözmek için çabalıyorlar. Tüm kimlik ve kaygıların ötesinde bu çabaların karşılıklı bir iletişim içine girmesi küresel anlamda bir sinerji yaratabilecek, gücünü insan hakları ve haysiyetinden alan bir ‘ortak tasavvur’un oluşabilmesi için zemin hazırlayacaktır" denildi.

Seminer sonuçları derleme kitapta toplanacak

Kapadokya Üniversitesinin bu amaçla başlattığı proje kapsamında her alandan küresel düşünce sistematiğine önemli katkıları olan düşünürler, Kapadokya Üniversitesi YouTube kanalında yapacakları konuşmalar ile 21’inci yüzyılın kalan kısmında insanlığı bekleyen tehditler, sorunlar ve buhrandan çıkış yolları ile ilgili görüşlerini dile getirecekler. Bu seminerlerden çıkacak sonuçlar, daha sonra bir derleme kitap olarak da toplanacak ve Kapadokya Üniversitesi tarafından yayımlanacak.

Prof. Ussama Makdisi kimdir?

Modern Arap tarihi, ABD-Arap devletleri ilişkileri, Osmanlı tarihi, misyonerler tarihi ve mezhepçilik konularında çalışmalar yapan, Rice Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Makdisi, birçok dile çevirisi yapılmış "Age of Coexistence", "Faith Misplaced", "Artillery of Heaven: American Missionaries and The Failed Conversion of The Middle East" ve "Culture of Sectarianism: Community, History and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon" adlı kitapların yazarı.

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