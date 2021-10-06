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Üniversite Öğrencilerinden KAPEM Standına Büyük İlgi

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi içerisinde açılan stantlarda şehre yeni gelen öğrencilere tanıtılıyor.

NEVŞEHİR 06.10.2021, 12:44
Üniversite Öğrencilerinden KAPEM Standına Büyük İlgi

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi içerisinde açılan stantlarda şehre yeni gelen öğrencilere tanıtılıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM, ücretsiz olarak düzenlediği hobi, kişisel gelişim ve meslek edinme kurslarının daha geniş kitlelere yayılması amacıyla tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu güne kadar binlerce gence sertifikalı eğitim sunan merkez, uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitimlerin başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi içerisinde açtığı stantlarda şehre yeni gelen öğrencilerle buluştu. Stantlarda merkez yöneticileri ve kurs öğretmenleri tarafından devam eden ve yeni açılacak olan kurslar hakkında öğrencilere bilgiler verilirken ayrıca kayıt yaptırmak isteyenlerin de başvuruları alındı.

KAPEM üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yıl içerisinde de sürdürecek.

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