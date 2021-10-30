Ucurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Nevşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uçurtma Şenliği büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte vatandaşlar, aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirdi.

Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenlikte, belediye ekiplerince ücretsiz ay yıldızlı uçurtma dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi 3 Nolu Çim Saha’da etkinliğe katılanlara ayrıca belediye görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri etkinliğe AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç de katıldı. Etkinlik alanında ailelerin mutluluklarına ortak olan Açıkgöz, Savran ve Dinç, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Savran, çocuklara cumhuriyet bilinci aşılanması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek vatandaşların gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin bundan sonra süreceğini kaydeden Savran, "Bu millet, Cumhuriyetin ilan edildiği süreçte nasıl bir millet olduğunu gösterdi. Bu şuurla yine 15 Temmuz’da Kurtuluş Savaşı’ndaki bilinci, şuuru hep birlikte gördük. Bu şuurun yaşatılabilmesi, çocukların bu şuurla büyümesi için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz" dedi.

Daha sonra çocuklar ile birlikte uçurtma uçurmaya çalışan Nevşehir Belediye Başkanı Savran ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz rüzgar olmayınca denemeleri başarısız oldu.