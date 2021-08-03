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Uçhisar’da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 03.08.2021, 08:54
Uçhisar’da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu 16 şüphelinin kaldıkları yerde yapılan aramada kokain, sentetik hap, hassas terazi ve ölçü kaşığı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 14 şüphelini ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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