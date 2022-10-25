Uçhisar’da 20 ton su bedava

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Uçhisar’daki evlere ücretsiz 20 ton su verilecek.

Nevşehir’in merkez ilçesine bağlı Uçhisar Belde Belediye Başkanı Osman Süslü; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Uçhisar’daki evlere 20 ton su bağışında bulanacağını açıkladı. Süslü konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kasaba halkımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Kasabamız içerisinde bulunan tüm hanelerimize Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ücretsiz 20 ton su vererek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.