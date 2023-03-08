Uçhisar turizm sezonuna hazırlanıyor

Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden olan Uçhisar’da turizm sezonu öncesinde üst yapı çalışmaları hızlandı.

Dünyanın ilk ve en büyük gökdelen şeklindeki peribacasının da bulunduğu Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi’ndeki Tekelli Oteller Caddesi’nde yapılan yol yenileme çalışması, bölgenin coğrafi ve tarihi dokusunu bozmayacak şekilde planlandı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Kasabamızda özellikle eski mahallelerimizde çalışma planlarken öncelikli olarak önemsediğimiz konu tarihi, coğrafi ve doğal yapıyı bozmayacak şekilde hareket etmektir. Yeni projemiz olan Tekelli Oteller Caddesi’nde de 12 bin 500 metrekarelik alanda tarihi dokuyu koruyarak, hem vatandaşlarımızın hem de kasabamızı ziyarete gelen misafirlerimizin güvenle ulaşım sağlamasını istedik. Proje turizm sezonu öncesinde tamamlanarak, halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunulacak” dedi.