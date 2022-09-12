Uçhisar Belediyesinden eğitime tam destek

Nevşehir Merkeze Bağlı Uçhisar Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere destek vermeye devam ediyor.

Uçhisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklama da, Her alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve hayatı kolaylaştıracak hizmetler üreten Uçhisar Belediye Başkanlığı yeni başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde ailelerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tam kırtasiye desteği, lise öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği ve üniversite öğrencilerine burs desteği verildiği belirtildi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada: “ Bu yıl da hedefimiz kasabamızda bulunan tüm öğrencilerimize bir vesile ile ulaşmak. Bunu da gerek kırtasiye olarak, gerek bilet desteğinde bulunarak, gerekse burs imkanları ile sağlamaktayız. Uçhisar Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İmkânlarımız ölçüsünde de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.