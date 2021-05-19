Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’den 19 Mayıs mesajı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında, “Milli ve manevi değerlerine saygılı, ahlaklı, kendini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştirmiş çalışkan gençlerin, yarının dünyasının en büyük teminatıdır. 19 Mayıs 1919’da başlayan mücadele, tarihte eşine az rastlanan büyük bir kahramanlık destanıdır. O gün, tüm yokluklara rağmen birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerine karşı büyük bir mücadele veren ecdadımız, asla esir olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs’ın Gençlik Bayramı olarak kutlanması da ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü gelecek, gençlerimizin omuzları üzerinde şekillenecektir. Dün olduğu gibi bugün de devletimize ve milletimize kasteden dahili ve harici hainlere karşı en büyük kalkanımız kalpleri vatan sevgisi ile dolu gençlerimizdir. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızı başlatan ve zaferle sonuçlandıran tüm kahramanlarımız ile vatan için, bayrak için canından geçen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, duayla anıyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs bayramını kutluyor, aziz milletimizin yiğit gençlerine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerinde bulundu.