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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’den 15 Temmuz mesajı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEVŞEHİR 15.07.2021, 13:54
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’den 15 Temmuz mesajı
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Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında, “Devletimize ve milletimize karşı 15 Temmuz 2016 yılında başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. 15 Temmuz da Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz Milletimizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.
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