Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 23 Nisan mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında; “Türk Milletinin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu aziz milletin bağımsızlık yolunda kararlılığını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm inanç ve düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden Birinci Meclisimizin kahraman mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.