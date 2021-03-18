Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Çanakkale Zaferi milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakârlığının göstergesi olmakla birlikte en büyük onur mücadelelerimizden bir tanesidir" dedi. Süslü mesajında, “Çanakkale Savaşı milletimizin dünyanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadeledir. 18 Mart 1915’te hem deniz hem de kara savaşını eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıyla kazanan Türk ordusu bu muhteşem zaferi şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında, şehitlere şükran borcunu ödemenin yolunun vatana, bayrağa, birlik ve beraberliğe kararlı şekilde sahip çıkmaya devam etmekten geçtiği unutulmamalıdır. Türk milletinin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde birbirine kenetlenerek düşmanlarına aman vermeyecektir. Bu duygu ve düşünceler ile Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.