TÜROB Başkanı Eresin, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Taner Yallagöz ve Genel Sekreter İsmail Taşdemir ile birlikte Nevşehir Belediyesini ziyaret eden TÜROB Başkanı Eresin, Belediye Başkanı Savran ile görüştü. Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan’ın da katıldığı ziyarette, Nevşehir Belediyesinin yeni turizm yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. TÜROB heyetine Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi altındaki dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Savran, bölgenin önümüzdeki yıllarda Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olacağını söyledi. Savran, kendisi de Nevşehirli olan Eresin’e bölge turizmine olan katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.