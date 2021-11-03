Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanlığına Doç. Dr. Özden Taşğın seçildi

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu’nda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın As Başkanlığa seçildi.

Yapılan genel kurul sonrasında As Başkanlığa seçilen Doç. Dr. Özden Taşğın yaptığı açıklamada “Öncelikle yapılan genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’de Muaythai sporunun daha da gelişmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Gençlerimizi spora özendirmek için bir dizi projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, yapılan genel kurulda Mevcut Başkan Halil Durna yeniden aday olmadı. Genel kurulda federasyon başkanlığı için Hasan Yıldız ve Engin Kısa yarıştı. Genel kurulda 182 delege oy kullanırken, geçerli oyların 139’unu alan Hasan Yıldız Türkiye Muaythai Federasyonu’nun başkanlığa seçildi. Diğer aday Engin Kısa 39 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.