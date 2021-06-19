Türkiye Halter Şampiyonasına, Nevşehirli sporcular damga vurdu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercileri Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası öncesinde milli takım kampına seçildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen U-15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Bursa’da yapıldı. Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde 348 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü ise 6 sporcu ile katıldı. Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım seçmelerinin gerçekleştirildiği şampiyonada Yıldız Erkekler 73 kg kategorisinde sporcu Yaşar Karaca, koparmada 114 kg, silkmede 145 kg ve toplamda 259 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

U15 67 kg kategorisinde ise Eray Çaylak koparmada 86 kg, silkmede 107 kg ve 193 kg ile Türkiye 2.’si ve U15 89 kg kategorisinde Furkan Orhan koparmada 86 kg, silkmede 110 kg ve toplamda 196 kg ile Türkiye 3.’sü oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu başarı ile birlikte 20 Ağustos tarihinde Polonya’da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası öncesinde milli takım kampına davet edildi. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, genç sporcuların elde ettikleri başarıdan duyduğu mutluluğu ifade ederek sporcuları ve Antrenörleri Burak Erdoğan’ı tebrik etti.

Savran, “Gençlik ve Spor Kulübümüz çatısı altındaki çeşitli branşlarda mücadele eden sporcularımız üst üste aldıkları derecelerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu şehrin evlatları onlara destek verildiğinde neler yapabileceklerini tüm Türkiye’ye gösteriyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. İnanıyorum ki milli takım kampında da bu başarılarını tekrarlayarak Avrupa Şampiyonası’nda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklar” dedi.