banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Turizmci otel odasında ölü bulundu

Nevşehir’in Göreme beldesinde bir kişi, işlettiği otel odasında ölü bulundu.

NEVŞEHİR 08.08.2022, 17:15 08.08.2022, 17:27
Turizmci otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Göreme Beldesi’nde meydana gelen olayda, kendi otelinde konaklayan B.Ö.’den bir süre haber alamayan otel çalışanları odaya girdi. Burada B.Ö.’nün hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede B.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de otelde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. B.Ö.’nün cenazesi, yapıan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu