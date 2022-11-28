Turizm bölümü öğrencileri Derinkuyu yeraltı şehrini gezdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi, Kapadokya’nın Doğal ve Kültürel Mirası adlı ders bünyesinde Derinkuyu Yeraltı Şehrine gezi düzenledi.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Atsız ve Turizm Rehberliği Bölümü Öğr. Gör. Filiz Yüksel’in vermiş olduğu Ortak Seçmeli Ders havuzundan Kapadokya’nın Doğal ve Kültürel Mirası adlı ders bünyesinde Derinkuyu Yeraltı Şehrine gezi düzenledi. Gezide Derinkuyu’da yeraltı şehrinin sekiz katı detaylı bir şekilde gezilerek, şehrin yapılma ve kullanım alanları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca, Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin girişinde yer alan anonim Kilise ziyaret edildi. Daha sonra, Cumhuriyet döneminin önemli heykeltıraşlarından biri olan Hakkı Atamulu’nun doğduğu ve belediye başkanlığı döneminde yaptırdığı Modern Camii ve kesme taştan yapılmış Atatürk heykeli ziyaret edildi.