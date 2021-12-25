Tuğçe Kandemir Nevşehir’de sahne alacak

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tuğçe Kandemir ücretsiz halk konseri bu akşam saat 19.30’da Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde 2021 yılının son konseri bu akşam yapılacak. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenecek olan ücretsiz halk konserinde son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından Tuğçe Kandemir sahne alacak.

Saat 19.30’da başlayacak olan konser öncesinde Nevşehir Belediyesi tarafından Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü önünden saat 18.30’dan itibaren ücretsiz servis araçları kaldırılacak