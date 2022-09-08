TOKİ konutlarında sıcak asfalt serimi başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde bulunan Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından başlayan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince PMT serimi tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi başladı. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması diğer bölgelerde de 12 Eylül 2022 Pazartesi gününe kadar tamamlanacak.

Sıcak asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklar yeniden araç trafiğine açılacak.