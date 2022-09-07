TOKİ konutları sıcak asfalt konforu ile buluşuyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

İçme suyu boruları ve kanalizasyon hatları yenilenerek yağmur suyu drenaj hattı oluşturulan bölgede sıcak asfalt öncesi PMT serimi başladı. Nevşehir Belediyesi 2022 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde bulunan Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak’ta başlayan altyapı yenileme çalışması sona erdi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak bölgede zaman zaman su kesintilerine neden olan içme suyu hatları yenilendi. Bölgede eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyen belediye ekipleri ayrıca kanalizasyon hattını da yeniledi. Sağanak yağışlarda bölgedeki su baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu drenaj hatları da oluşturan belediye ekipleri üstyapı çalışmalarına da başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt öncesi PMT serimine başlanan bölgede yaya kaldırımları da yenilenecek.